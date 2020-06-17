Дочка популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась неожиданным признанием
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото с огромным букетом сирени. Красотка стояла в белой кофте и позировала на камеру с цветами.
«Пьянящий аромат сирени. У меня кажется сиреневая зависимость. Очень люблю сирень и обожаю этот запах», - подписала фото девушка.
Она рассказала, что в мире на данный момент известно около 600 садовых форм сирени с разными оттенками. По словам девушки, это растение завезли в Европу из Малой Азии.
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«Сирень прекрасно приспособилась к северным условиям и стала очень популярной в садоводстве», - отметила Анна.
Ее пост собрал более 9 тысяч лайков. В комментариях Анне оставили массу комплиментов.
«Красавица, очень нежная», «Обожаю сирень. Какая вы милая», «Запах сирени это как наркотик. Фотографии просто потрясающие, так же как и вы сама», «Очень нежная)) и милая Анечка», «Вы прекрасна! Очень похожа на маму», «Я обожаю сирень, болею от ее запаха. Анютка ты как конфетка», - пишут пользователи сети.
Отметим, что семья Анастасии Заворотнюк до сих пор пытается не афишировать новости о ее состоянии. Анна несколько месяцев назад начала вновь вести свой блог, вероятно, пытаясь вернуться к нормальной жизни.
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