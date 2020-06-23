Дочка популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась откровениями о том, как ухаживать за собой

Девушка решила поделиться стильным кадром в нежном образе, поэтому сразу же восхитила сеть. Схожесть с ее мамой на данном фото тут же отметили поклонники, при этом большинство было восхищено изящным образом Анны.

Девушка предстала с легким макияжем на лице и в сдержанном образе - черной водолазке с высокой горловиной. Тонкая ткань удачно подчеркнула стройное тело девушки, а высокий хвост завершил ее минималистичный образ.

«Коко Шанель утверждает что: «Уход за собой должен начаться с сердца, иначе никакая косметика не поможет». Я с этим очень согласна. Самое главное в человеке это душа и она должна быть прекрасна. «Влюбиться можно в красоту, но полюбить – лишь только душу!» и прав великий Шекспир.♥️ А вы, согласны с Шекспиром?😉», - написала Анна.

Поклонники сразу же ответили:

«Я полностью согласен, главное это свет и тепло которое излучает наша душа, красота временна но и не стоит забывать что и красота душевная может исчерпать себя если человек становиться злым,алчным и ТД», «Золотые слова❤️», «Любят всяких. Тут скорее вопрос, какого влюбленного в себя ты сама ждёшь», «Согласна на100💯😘», «Возможно 🤔🙂», «Анечка , а чем вы сейчас занимаетесь,? Где-то работаете или учитесь, ?! Вы так прекрасны хочется знать как вы все успеваете?!», «Вы очень красивая😀 на этом фото очень сильно на маму похожи🌺🌺🌺», «Да, самая красивая любовь-Любовь Двух Душ💞»С такой внешностью, можно по рассуждать о красоте души, вылитая мама😊😊😊».

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Стало известно о ремиссии. Профессор РАН Петр Чумаков рассказал, что к нему приезжал супруг Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев. Спортсмен попросил пока не прибегать к новейшему способу лечения с помощью вирусов и подтвердил, что у актрисы «наметилась ремиссия».

«Настя уверенно идет на поправку, скоро вы ее увидите в кино и на сцене», - сообщают российские СМИ.

В то же время, если актрисе станет хуже, медики готовы использовать агрессивный метод. Отмечается, что были проведены тесты и актрисе подобрали специальный вирус, который мог бы устранить раковые клетки.

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