39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон показала себе у всій красі

Зірка любить публікувати архівні кадри, які опрацювала з допомогою фотошопу, передає Politeka.net. На цей раз модель порадувала шанувальників жарким знімком на "хмарах".

Періс позувала у білій сорочці, яку розкрила і показала груди в ліфчику. Останній також піддався обробці та став блискуче сірим.

Невеликі груди напружилися в білизні та трохи виставилися з неї.

Тонка талія, пружний прес - від цього також не можна відвести погляду.

Чорні шортики на товстому поясі сиділи на красивих стегнах просто ідеально, а також їх довжина дозволила помилуватися стрункими ніжками в ботфортах срібного кольору.

Зачіска Періс - коротка, а макіяж з акцентом на очі. Модель дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

"Солодкі сни 🌙", - підписала фото вона.

За три години пост зібрав понад 160 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі не тільки писали компліменти зірці, але і зізнавалися їй у коханні.

Нагадаємо, Періс Хілтон показала себе в ролі диснеївської принцеси, правда, образ вийшов досить відвертим.

Красуня вбралася в сукню з леопардовим принтом і довгим розрізом, завдяки якому оголилася струнка і довга ніжка. На голові моделі блищала тіара, а руках вона тримала милу собачку.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон позувала в рожевому купальнику і різнобарвній накидці. Білява красуня доповнила свій лук чорними окулярами, знімаючись на тлі дерева. Зірка зазначила, що на її пісню записали кавер, тому вона вирішила відповісти аналогічно.

Нагадаємо, що Періс Хілтон розкрила шубу і показала, що ховає під хутром: "Королева зірок!".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон в розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто: "Мокрий ангел".

Також Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з кольорів: «Солодкий ангел».