Стало відомо про новий обман ПриватБанка з картами українців

Обурений клієнт залишив скаргу на роботу ПриватБанку на сайті Мінфіну, передає Politeka.net.

За словами українця, з його картки таємничо зникли всі гроші, і він "пішов в мінус" після онлайн-покупки.

"Вранці 01.07.2020 скоїв 2 онлайн-покупки на суму ~8000 грн, на балансі залишалося ~4700грн. Вранці 2.07.2020, зайшовши в приват24, на балансі карти було мінус 3300 грн, але в архіві транзакцій жодних перекладів не було. Після дзвінка до колл-центра з'ясувалося, що мої платежі якимось чином "подвоїлися" через якийсь час, і гроші були заблоковані з карти", - залишив розгромний відгук клієнт.

В ПриватБанку відзначили, що повернення коштів після перевірки зможуть зробити аж протягом 11 днів.

"Фахівець сказав: «Ми залишимо заявочку на повернення, після перевірки гроші Вам повернуться протягом 7-11 днів». Як таке відбувається? За останній рік це вже друга така ситуація, минулого разу сума була набагато більше. Ще і повернення коштів до 11 днів! А якби це були мої останні гроші? Як жити ці 11 днів? Поверніть! Плюс карту для виплат відводять у мінус, щоб тепер мені користуватися нею потрібно сплатити 3300. Гроші мої забрали, обмежили можливість користуватися картою. Просто найкращий сервіс!", - резюмував незадоволений клієнт.

Раніше ми повідомляли, президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє українцям на час карантину не платити неустойку, штраф та пеню за кредитами. Цей дозвіл буде працювати ще 30 днів після завершення обмеження.

Нагадаємо, що Нацбанк заморожує зарплати на рахунках українців: хто під ударом і як не втратити гроші

А ще Politeka повідомляла, що українці масово втрачають гроші на рівному місці: в Приватбанку пояснили, що відбувається