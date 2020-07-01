С 1 июля в Украине изменится ряд выплат, которые привязаны к прожиточному минимуму

Кроме этого, как передает Politeka.net, будут введены новые штрафы и новые тарифы.

Согласно прогнозам экономистов, в июле мы можем увидеть рост курса доллара. Отмечается, что за 1 доллар в июле мы будем отдавать 27 гривен.

Со второго месяца лета в Украине будут жестко штрафовать водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Их смогут притягивать к уголовной ответственности, а штрафы существенно вырастут. Если раньше пьяных водителей могли оштрафовать на 10 тысяч гривен, сейчас штраф увеличится до 17-34 тысяч гривен, а при повторном нарушении – до 51 тысячи.

С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум. Запланировано повышение на 71 гривну. Так как к этой цифре привязаны многие выплаты в Украине, они также будут пересчитаны. Например, субсидии. Если доход семейства не изменился, им должны платить больше. Кроме этого, вырастет налог для первой группы плательщиков единого налога, так как он тоже привязан к прожиточному минимуму.

С первого числа украинцам придется платить абонентскую плату за газ. Тариф будет устанавливаться отдельно для каждого региона, в зависимости от того, сколько газа потребляет домохозяйство. Отмечается, что в среднем платежки в своих домах вырастут на 23-24 гривны.

1 июля будут повышены также пенсии. Из-за изменения прожиточного минимума будут повышены минимальная и максимальная пенсии – от 1712 до 17 120 гривен. Отмечается, что это повышение заложено в бюджет, поэтому задержек быть не должно.

Напомним, что состоится масштабный перерасчет выплат, кому добавят уже в июле: «Больше 8 тысяч гривен».

Как сообщала Politeka, за доходами будут следить по-новому, украинцев огорошили: "Если нет подтверждения, откуда деньги, то...".

Также Politeka писала, что Пенсионный фонд принял жесткое решение, кого оставят без денег.