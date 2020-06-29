Сервис государственного ПриватБанка вызывает недоумение у клиентов

Соответствующий негативный отзыв от клиентки был опубликован на портале Минфин.

По ее словам, она в прифронтовой Авдеевке меняла просроченные карты.

И перед оформлением уточнила у оператора, чтобы на картах не оставалось никаких кредитных средств.

"Оператор проигнорировала мою просьбу и без предупреждения установила лимит на универсальной карте в 2000. Незадолго до этого я отправляла такую же сумму на карту своего сына и когда обнаружила на универсальной карте 2000, подумала, что это я не верно переслала деньги, но вовремя остановилась...", - рассказывает женщина.

По ее словам, она перепроверила кредитный лимит и скриншот операции, после чего выяснилось, что ПриватБанк "по-тихому" ей начислил кредитные средства.

"Перепроверила кредитный лимит и заранее сделанный скрин операции и обнаружила, что оператор установила кредитный лимит на карте и меня не оповестила, считаю это мошенничеством и уверена, что другие люди могли бы пострадать на моем месте и через некоторое время узнать, что они должны банку!", - резюмировала недовольная клиентка в своем отзыве.

"Добрый день! К сожалению, указанных в публикации данных недостаточно, чтобы идентифицировать Вас и решить вопрос. Позвольте, пожалуйста, нам детальнее рассмотреть указанный случай и разобраться в ситуации, что сложилась. Для этого мы запросили в личном сообщении Ваш контактный номер", - ответил на жалобу в комментариях представитель банка.

Напомним, украинцам отказывают в выдаче личных средств, срочное заявление ПриватБанка.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует популярные услуги, украинцев предупредили о новом ударе.

Также Politeka писала, что ПриватБанк не дает разблокировать счет, появилось срочное заявление.