Дружина російського коміка Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала себе і розповіла, що її радує

На фото Ревва показує себе в закритому купальнику і сорочці, яку спустила з плечей. Образ Анжеліка доповнила стильними окулярами. Красуня лежала на подушках на яхті, поки її волосся пестив вітер. Зірка спокусливо вигнулась, демонструючи ідеальні ніжки і трохи засвітивши рум'яні "булочки" на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добрий архівний ранок!!! Переглянула фотки з моря і на душі вже добре... начебто", - написала Анжеліка.

Фанати, включаючи Світлану Лободу, поставили майже 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"А у нас сезон в самому розпалі", "найкрасивіша дівчина у всьому світі", "Ви красуня", "Королева", "Анжеліка ,щастя вам!!!!Ви найкраща !!!!!!", "Богиня всіх Богинь світу !Анжеліка,ви надзвичайна красуня!!!!Щастя вам безмірного!!!І вашій родині!!!!!!", "Від чого ж ви так втомлюєтеся, що вам весь час хочеться відпочивати ,гроші просто кишеню напевно тиснуть", "Анжеліка , ви найкрасивіша дівчина у світі !!!", "Ми на цих вихідних на Сурське поїдемо, а поки в селі живемо", "Чому не на обкладинці журналу?просто. Вау!", "Ключове слово начебто. Скоро скоро на моря поїдемо всі )) напевно".

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