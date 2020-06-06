Жена российского комика и артиста Александра Реввы которого все знают под псевдонимом Артур Пирожков, Анжелика восхитила сеть трогательными фото со своими дочерями

Новые снимки Анжелика приурочила к 221-летию со дня рождения российского поэта Александра Пушкина.

На фото, опубликованном в социальной сети Instagram, женщина позирует в обнимку со своими двумя дочками. Вся троица нарядилась в одинаковые летние пальто, джинсы и кроссовки. Снимки сделаны на фоне цветов и зеленой растительности и выглядят очень яркими, передает Politeka.net.

«Вот и лето пришло.. Сегодня читаем Пушкина.. пьём горячий шоколад, отдыхаем от уроков и обнимаемся 🧚🏽‍♀️🧚🏽🧚🏼‍♂️», - написала Анжелика Ревва.

Сеть с восторгом обсуждает новые фотографии. Среди тех, кто лайкнул снимки жены Пирожкова оказалась украинская певица Светлана Лобода.

«Очаровательные пушкинские барышни👸👸👸», «Какие милые и трогательные фотографии👍😘💖❤️🔥👏🙌😍», «Три принцесски❤️❤️❤️», - пишут фанаты.

Напомним, жена Артура Пирожкова решила пофилософствовать на тему здоровья и влияния юмора на него.

Соответствующую публикацию Анжелика Ревва опубликовала в своем личном Instagram.

"...По словам специалистов, юмор является прекрасным механизмом защиты. А пережить непростое время возможно только в условиях сохранения психики", - рассказала Анжелика.

Напомним, коронованная жена Артура Пирожкова томно выгнулась на троне

Также Politeka писала, что босая жена Артура Пирожкова восхитила семейным кадром с дочками

Также Politeka сообщала, что безупречная жена Артура Пирожкова взбудоражила новым смелым образом