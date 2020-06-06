Жена российского комика и артиста Александра Реввы которого все знают под псевдонимом Артур Пирожков, Анжелика восхитила сеть трогательными фото со своими дочерями
Новые снимки Анжелика приурочила к 221-летию со дня рождения российского поэта Александра Пушкина.
На фото, опубликованном в социальной сети Instagram, женщина позирует в обнимку со своими двумя дочками. Вся троица нарядилась в одинаковые летние пальто, джинсы и кроссовки. Снимки сделаны на фоне цветов и зеленой растительности и выглядят очень яркими, передает Politeka.net.
«Вот и лето пришло.. Сегодня читаем Пушкина.. пьём горячий шоколад, отдыхаем от уроков и обнимаемся 🧚🏽♀️🧚🏽🧚🏼♂️», - написала Анжелика Ревва.
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Сеть с восторгом обсуждает новые фотографии. Среди тех, кто лайкнул снимки жены Пирожкова оказалась украинская певица Светлана Лобода.
«Очаровательные пушкинские барышни👸👸👸», «Какие милые и трогательные фотографии👍😘💖❤️🔥👏🙌😍», «Три принцесски❤️❤️❤️», - пишут фанаты.
Напомним, жена Артура Пирожкова решила пофилософствовать на тему здоровья и влияния юмора на него.
Соответствующую публикацию Анжелика Ревва опубликовала в своем личном Instagram.
"...По словам специалистов, юмор является прекрасным механизмом защиты. А пережить непростое время возможно только в условиях сохранения психики", - рассказала Анжелика.
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