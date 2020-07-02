Кризис серйозно вдарила по кишенях українців і економіці країни в цілому, зважаючи на це влада готує досить суперечливі заходи

При цьому економісти буквально приголомшені несподіваною ідеєю, пише КП.

Так, народний депутат з пропрезидентської фракції "Слуга народу", секретар робочої групи по напрацюванню заходів щодо економічного розвитку, голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер запропонувала в якості заходів щодо подолання економічної кризи "роздати всім українцям по 3 тис. грн і видати безкоштовні кредити малому і середньому бізнесу".

У комітеті вважають, що макроекономічні показники України дозволяють провести емісію на 300 млрд грн. І пропонують направити ці гроші на три великі програми – по 100 млрд на кожну фінансову підтримку громадян, безкоштовний і безумовне кредитування малого і середнього бізнесу, а також відновлення галузі електроенергетики та інвестиції в будівництво інфраструктури.

Економісти беруться за голови від таких ідей. За їх словами, все це виглядають безглуздо і по-дитячому: ніби як, давайте надрукуємо гроші і роздамо всім, щоб збільшити купівельну спроможність і всім було добре. Але в реальності це так не працює. В результаті країну захлесне інфляція.

«Зараз взагалі немає сенсу говорити про емісії, оскільки всі параметри узгоджені з МВФ, і ми зараз в програмі. І це не кажучи про те, що ніяких світлих ідей, як використовувати надруковані гроші, немає. Наприклад, базовий дохід – це зовсім не те, що собі уявляють ініціатори ідеї. У розумінні європейців, базовий дохід – це сума перерозподілу профіциту бюджету, якого у нас немає і в помині. У нас вже дефіцит наближається до 300 млрд грн – це близько 8% ВВП. Ще 300 млрд додати? Що стосується безплатного кредитування бізнесу, то його не буде. У нас бізнес кредитує не держава, а банківська система, а держава в кращому разі може відшкодувати частину процентної ставки», - зазначив економіст Олег Пендзин.

Нагадаємо, за час карантину українцям вже виробили ряд виплат, а також ввели деякі пільги. Однак все це, як свідчить звіт НБУ, не мало великого впливу на доходи громадян. Навпаки, доходи українців вперше за три роки припинили зростання.

Нагадаємо, в квітні у зв'язку з карантином деяким пенсіонерам виплатили одноразово по 1 тис. грн. А з травня проводять індексацію пенсій – хоч і з затримкою.

Крім того, пільгові умови і збільшені виплати передбачені для безробітних та одержувачів субсидій. Також узгоджені надбавки медикам та дитячі посібники ФОПам.

Нагадаємо, кардинальне рішення за кредитами прийнято: за що українцям дозволили не платити.

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