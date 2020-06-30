Стало известно, что будет с курсом доллара в Украине по окончанию лета

Об этом пишет издание Сегодня.

Эксперты не исключают, что уже к концу сентября курс доллара поползет вверх к отметке в 27-28 грн/$.

Такой резкий скачок объясняется падением импорта из-за карантина, спроса со стороны малого и среднего бизнеса и другими факторами.

Сейчас американская валюта стабильна, но очень скоро может произойти обвал курса.

"Карантин привел к падению импорта и спроса на валюту со стороны малого и среднего бизнеса. Да и население ввиду потери доходов не спешило ее скупать. Торговые обороты валютного рынка снизились в разы, что и стабилизировало низкий курс. Но как только будет более активный выход импортеров на валютный рынок - курс пойдет вверх", - утверждают аналитики и называют цифру в 27,5-28 грн за доллар осенью.

Более того, гривна может обвалиться по отношению к доллару из-за следующих факторов:

падение спроса из-за сокращения объемов импорта, его удешевления;

падение предложения на фоне резкого снижения экспорта и сокращения на 13,2% валютных поступлений от трудовых мигрантов;

нерезиденты медленно выводят валюту из Украины посредством выхода из гривневых ОВГЗ;

золотовалютных резервов НБУ достаточно, и выплаты по внешнему долгу минимально повлияют на динамику обменного курса;

население из-за общего снижения доходов пока не заинтересовано в валюте.

Тем временем, на 30 июня НБУ установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Что касается зарплат, то эксперты прогнозируют падение доходов украинцев.

По словам Олега Пендзина, сейчас средняя зарплата составляет 10400 гривен, то уже осенью доход может рухнуть до 9500 гривен. Главная причина - последствия эпидемии и карантина, из-за которых уменьшаются зарплаты в сфере туризма и общепита.

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