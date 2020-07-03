Відома модель Памела Андерсон показала свіжий ніжний образ і розповіла про важливий день

На фото Памела позує без одягу і лежить на ліжку, де розкидані пелюстки і цілі квіти троянд. Красуня спокусливо вигнулася, а волосся залишила розпущеним. Андерсон не дивилася в об'єктив камери, але це не завадило стати фото дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спасибі за всі побажання на день народження", - Андерсон написала під фото, яка святкувала день народження.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ідеальні ноги", "З Днем Народження, Королево", "Відправляю тобі любов і обійми", "Обпалюючий вид".

На другій фотографії Андерсон вже була на білій ліжка і лежала в пеньюарі. Красуня тримала в руках келих шампанського і спокусливо зігнула одну ногу.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Памела Андерсон не збирається зупинятися і продовжує радувати фанатів жаркими образами.

Цього разу Памела була в коротенькій сукні, під яким, як можна помітити, не виявилося спідньої білизни. Андерсон спокусливо вигнулась і показувала своє тіло, поки сиділа в бані на дошках. Красуня залишила волосся розпущеним і витягла ноги вперед, щоб зробити знімок ще соковитіше.

Нагадаємо, Памела Андерсон задерла сукню, влаштувавши пустощі біля ліжка

А ще Politeka писала, що розкута Памела Андерсон вляглася на ліжко і спустила білизна

Також Politeka повідомляла, що струнка Памела Андерсон розляглася на траві і вразила довжиною ніг



