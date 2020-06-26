Известная американская модель Памела Андерсон вспомнила молодость и показала один из самых жарких образов

На фото Андерсон позирует без одежды, только в одних белых трусиках, которые частично видно. Памела стояла лицом к камере и показывала свою пышную грудь, которую не смогла идеально закрыть руками. Звезда смотрела в камеру, а волосы решила оставить распущенными в этот раз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Принимаю твою силу назад", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красивая", "Я большой фанат", "Все еще девушка моей мечты", "Вот это тело", "Очень нравиться", "Мечта шейха", "Как торчат".

Ранее мы сообщали, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон сверкнула идеальными формами в фотосессии без белья.

Уточним, что на снимке Андерсон позирует лежа на мотоцикле без белья, прикрыв внушительные формы рукой. Как можно заметить, фотография сделана в черно-белом стиле, но, несмотря на это, поклонники звезды пришли в полный восторг.

Сообщалось, что известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон впечатлила ярким и горячим образом.

В этот раз модель сделала новое исключение - она разместила яркое соблазнительное фото.

На снимке молодая Памела предстала в блестящем платье золотого цвета. Наряд был с открытой спиной и показал шелковую кожу звезды.

Напомним, нежная Памела Андерсон сверкнула достоинствами в нескромном платье

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