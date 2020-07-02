В мережі бурхливо обговорюють російську телеведучу Ксенію Собчак - одночасно і засуджують, і захоплюються
Як передає Politeka.net, чоловік Собчак театральний режисер Костянтин Богомолов опублікував архівне відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому він разом з Ксенією їдуть в машині у Санкт-Петербурзі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Собчак і Богомолов сидять на задньому сидінні. Ксенія млосно курить і дає "інтерв'ю", в якому розповідає, що вони приїхали, щоб привітати з днем народження режисера Рудольфа Фурманова.
Богомолов в жартівливій формі викриває, що Собчак в нетверезому стані, на що вона тут же яскраво видає пару скороворок.
"Трохи п'яні і дуже закохані. Нічого не змінилося з тієї пори)))", - ніжно підписав кадри режисер.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Ксенія курить??😳"
"Заради Бога. Мені подобається Ксенія, з цікавістю стежу за її блогом і дивлюся обережно Собчак. Чомусь здивувало - вона часто пише про здоровий спосіб життя і все таке, куріння - ну зовсім не вписується"
"Зіграно блискуче👍"
"Класне відео 😍, Ксенія Анатоліївна прекрасна!"
"Живі і справжні ) обожнюю"
"Дивлячись на неї, згадала одне забуте слово - вона така манка, не відірвати погляд 🌟🌷"
"Той випадок, коли легке сп'яніння прикрашає, от, дівчатка, до якого градусу потрібно пити, коли мовні фрагменти створюють приємний спіч😘"
"Ксюша кидайте курити..."
"А за кермом Єфремов? Теж п'яний"
Раніше ми повідомляли, на Собчак зі знімальною групою напали в монастирі. Зірка знімала черговий випуск "Обережно, Собчак", в якому мала намір вивести на чисту воду святого батька, що сидів за вбивство і організував щось на зразок секти.
На Ксенію та інших журналістів напали, за її словами, "бугаї". В результаті, побиті кілька її товаришів і розбита камера.
Нагадаємо, з Собчак трапилася біда, її терміново прооперували: що сталося, перші подробиці.
Як повідомляла Politeka, щасливий Богомолов не стримався і показав Ксенію Собчак в несподіваному вигляді.
Також Politeka писала, що Собчак різко змінила зовнішність і познущалася над жінками.