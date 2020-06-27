На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали во время посещения одного из российских монастырей
О нападении сама российская ведущая рассказала в своем Телеграм-канале 27 июня. По ее словам, они приехали снимать сюжет в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области России, когда на них напали неизвестные «бугаи».
Собчак рассказала, что ее сильно толкнули, а журналиста Сергея Ерженкова, который был с ней, избили.
«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так что я упала и держали пока били Ерженкова. Полиция вызвана. Все сьемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи», - написала ведущая.
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Она также поделилась кадрами атаки.
Собчак также рассказала, что ее команда ранее проводила расследование об отце Сергие, который заведует этим монастырем. Скандальный священник отсидел 13 лет за убийство, а затем якобы пришел к вере. Российские журналисты рассказывают, что он основал настоящее подобие секты, в которую входят десятки тысяч человек. Он отрицает пандемию китайского вируса, верит в в чипирование, а гроб в своей келье использует вместо тумбочки. Послушники монастыря утверждают, что когда они были подростками, их избивали в качестве «наказания» за провинности.
Отметим, что ранее Собчак перенесла срочную операцию.
В сети появились кадры, на которых телеведущая появилась с бинтами на лице.
"Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию. Все нормально. Бывает. Прорвемся", – прокомментировала она полученную травму.
Отмечается, что ЧП произошло, когда Собчак готовила к выходу в эфир очередной выпуск злободневного шоу "Осторожно, Собчак!" Ее гостем стал музыкант Андрей Макаревич. Ведущая неудачно упала и сломала нос.
Напомним, с Собчак случилась беда, ее срочно прооперировали: что произошло, первые подробности.
Как сообщала Politeka, счастливый Богомолов не сдержался и показал Ксению Собчак в неожиданном виде.
Также Politeka писала, что Собчак резко изменила внешность и поиздевалась над женщинами.