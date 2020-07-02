В сети бурно обсуждают российскую телеведущую Ксению Собчак - одновременно и осуждают, и восхищаются
Как передает Politeka.net, супруг Собчак театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал архивное видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором он вместе с Ксенией едут в машине в Санкт-Петербурге (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Собчак и Богомолов сидят на заднем сидении. Ксения томно курит и дает "интервью", в котором рассказывает, что они приехали, чтобы поздравить с днем рождения режиссера Рудольфа Фурманова.
Богомолов в шуточной форме обличает, что Собчак в нетрезвом состоянии, на что она тут же искрометно выдает пару скороворок.
"Немного пьяные и очень влюблённые. Ничего не изменилось с той поры)))", - нежно подписал кадры режиссер.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Ксения курит??😳"
"да ради Бога. Мне нравится Ксения, с интересом слежу за ее блогом и смотрю осторожно Собчак. Почему удивило - она часто пишет о здоровом образе жизни и все такое, курение - ну совсем не вписывается"
"Сыграно блестяще👍"
"Классное видео 😍, Ксения Анатольевна прекрасна!"
"Живые и настоящие ) обожаю"
"Глядя на неё, вспомнила одно забытое слово - она такая манкая, не оторвать взгляд 🌟🌷"
"Тот случай, когда лёгкое опьянение украшает, вот, девочки, до какого градуса нужно пить, когда речевые фрагменты создают приятный спич😘"
"Ксюша бросайте курить..."
"А за рулем Ефремов? Тоже пьяный"
Ранее мы сообщали, на Собчак со съемочной группой напали в монастыре. Звезда снимала очередной выпуск "Осторожно, Собчак", в котором намеревалась вывести на чистую воду святого отца, сидевшего за убийство и организовавшего нечто наподобие секты.
На Ксению и других журналистов напали, по ее словам, "бугаи". В результате, избиты несколько ее товарищей и разбита камера.
Напомним, с Собчак случилась беда, ее срочно прооперировали: что произошло, первые подробности.
Как сообщала Politeka, счастливый Богомолов не сдержался и показал Ксению Собчак в неожиданном виде.
Также Politeka писала, что Собчак резко изменила внешность и поиздевалась над женщинами.