В сети бурно обсуждают российскую телеведущую Ксению Собчак - одновременно и осуждают, и восхищаются

Как передает Politeka.net, супруг Собчак театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал архивное видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором он вместе с Ксенией едут в машине в Санкт-Петербурге (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Собчак и Богомолов сидят на заднем сидении. Ксения томно курит и дает "интервью", в котором рассказывает, что они приехали, чтобы поздравить с днем рождения режиссера Рудольфа Фурманова.

Богомолов в шуточной форме обличает, что Собчак в нетрезвом состоянии, на что она тут же искрометно выдает пару скороворок.

"Немного пьяные и очень влюблённые. Ничего не изменилось с той поры)))", - нежно подписал кадры режиссер.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Ксения курит??😳"

"да ради Бога. Мне нравится Ксения, с интересом слежу за ее блогом и смотрю осторожно Собчак. Почему удивило - она часто пишет о здоровом образе жизни и все такое, курение - ну совсем не вписывается"

"Сыграно блестяще👍"

"Классное видео 😍, Ксения Анатольевна прекрасна!"

"Живые и настоящие ) обожаю"

"Глядя на неё, вспомнила одно забытое слово - она такая манкая, не оторвать взгляд 🌟🌷"

"Тот случай, когда лёгкое опьянение украшает, вот, девочки, до какого градуса нужно пить, когда речевые фрагменты создают приятный спич😘"

"Ксюша бросайте курить..."

"А за рулем Ефремов? Тоже пьяный"

Ранее мы сообщали, на Собчак со съемочной группой напали в монастыре. Звезда снимала очередной выпуск "Осторожно, Собчак", в котором намеревалась вывести на чистую воду святого отца, сидевшего за убийство и организовавшего нечто наподобие секты.

На Ксению и других журналистов напали, по ее словам, "бугаи". В результате, избиты несколько ее товарищей и разбита камера.

Напомним, с Собчак случилась беда, ее срочно прооперировали: что произошло, первые подробности.

Как сообщала Politeka, счастливый Богомолов не сдержался и показал Ксению Собчак в неожиданном виде.

Также Politeka писала, что Собчак резко изменила внешность и поиздевалась над женщинами.