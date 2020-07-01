Популярний український співак Сергій Бабкін здивував шанувальників екстравагантним образом

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував фото, на якому постав у вбранні балерини. На Бабкіна натягнули білі панчохи, пуанти, рожеве боді і балетну пачку. Образ доповнили рожеві листочки на голові.

Судячи з підпису до фото, Бабкіну довелося перевдягатися у жіночий костюм під час зйомок передачі «Хто Зверху».

«Стійка на пуантах - done», - підписав фото Бабкін.

За годину фото співака оцінили майже 4 тисячі осіб. Не стрималася Настя Каменських і теж залишила лайк під фото. В коментарях думки з приводу костюма зірки розділилися. Одні вважали це забавним, інші ж розкритикували артиста.

«Кумедно) Це Сильно!!))) Ну і молодець, що і з цим завданням ви впоралися)», «Балерина, яку ми заслужили», «Тепер я бачив все», «Мені здається рожевий не ваш колір», «Це сильно», «Який гарненький рожевий лебідь», «Зупиніть Землю, я зійду», «Жесть», «Як мені тепер це розбачити?», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сергій Бабкін на фото відростив собі бороду і довге волосся. Він був одягнений у льняну сорочку, зображуючи із себе Робінзона Крузо.

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