Популярний український співак Сергій Бабкін здивував шанувальників екстравагантним образом
Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував фото, на якому постав у вбранні балерини. На Бабкіна натягнули білі панчохи, пуанти, рожеве боді і балетну пачку. Образ доповнили рожеві листочки на голові.
Судячи з підпису до фото, Бабкіну довелося перевдягатися у жіночий костюм під час зйомок передачі «Хто Зверху».
«Стійка на пуантах - done», - підписав фото Бабкін.
За годину фото співака оцінили майже 4 тисячі осіб. Не стрималася Настя Каменських і теж залишила лайк під фото. В коментарях думки з приводу костюма зірки розділилися. Одні вважали це забавним, інші ж розкритикували артиста.
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«Кумедно) Це Сильно!!))) Ну і молодець, що і з цим завданням ви впоралися)», «Балерина, яку ми заслужили», «Тепер я бачив все», «Мені здається рожевий не ваш колір», «Це сильно», «Який гарненький рожевий лебідь», «Зупиніть Землю, я зійду», «Жесть», «Як мені тепер це розбачити?», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Сергій Бабкін на фото відростив собі бороду і довге волосся. Він був одягнений у льняну сорочку, зображуючи із себе Робінзона Крузо.
Нагадаємо, що Сергій Бабкін відірвався з розкішною дружиною прямо на вулиці, мережа кипить: «Які ви чудові».
Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" заворожила мережу новим відео в парі з Бабкіним: "В саме серце!".
А ще Politeka повідомляла, що гола дружина Сергія Бабкіна без сорому показала свою красу крупним планом: чоловікові шалено пощастило.