Популярный украинский певец Сергей Бабкин удивил поклонников экстравагантным образом
Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором предстал в наряде балерины. На Бабкина натянули белые колготки, пуанты, розовое боди и балетную пачку. Образ дополнили розовые листочки на голове.
Судя по подписи к фото, Бабкину пришлось переодеться в женский костюм во время съемок передачи «Хто Зверху».
«Стойка на пуантах- done», - подписал фото Бабкин.
За час фото певца оценили почти 4 тысячи человек. Не сдержалась Настя Каменских и тоже оставила лайк под фото. В комментариях мнения по поводу костюма звезды разделились. Одни посчитали это забавным, другие же раскритиковали артиста.
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«Забавно) Это Сильно!!))) Ну и молодец, что и с этой задачей вы справились)», «Балерина, которую мы заслужили», «Теперь я видел всё», «Мне кажется розовый не ваш цвет», «Это сильно», «Какой хорошенький розовый лебедь», «Остановите Землю, я сойду», «Жесть», «Как мне теперь это развидеть?», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Сергей Бабкин на фото отрастил себе бороду и длинные волосы. Он был одет в льняную рубаху, изображая из себя Робинзона Крузо.
Напомним, что Сергей Бабкин оторвался с роскошной женой прямо на улице, сеть кипит: «Какие вы чудные».
Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" заворожила сеть новым видео в паре с Бабкиным: "В самое сердце!".
А еще Politeka сообщала, что нагая жена Сергея Бабкина без стеснения показала свою красоту крупным планом: мужу безумно повезло.