Популярний український співак Сергій Бабкін розповів про новий проект, який він нарешті завершив

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував фото, на якому разом з дружиною Сніжаною відірвався від землі і застиг у повітрі, передає Politeka.net. Парочка була десь на природі. Вони високо підстрибнули як раз в той момент, коли камера зафіксувала їх. Сніжана була у шортиках, засвітивши свої стрункі ніжки, а Бабкін був у шортах і яскравій сорочці.

«5 червня був довгоочікуваний для нас день. Ми побудували корабель і спустили його на воду. Закінчили скульптуру і стягнули тканину. Запустили в космос супутник. Поставили спектакль і готові зіграти його на глядача», - написав Бабкін, розповівши про нову пісню, яку він записав спільно з зіркою «Квартал 95» Оленою Кравець.

За годину пост співака зібрав майже 5 тисяч лайків. В коментарях йому залишили масу приємних слів.

«Третій день слухаю "Спалах". Це просто бомба, сходжу з розуму. Як кажуть - від душі в душу, спасибі за Вашу творчість!», «Які ви чудні;))) Юхууу!! Злітаємо!! Летимо», «Так тримати!», «Чарівна робота», «З Прем'єрою! ще раз) У Вас вийшло!))) Вийшло дійсно щось чудове», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" стала співачкою, підкоривши своїм талантом навіть Бабкіна: "ми зійдемо з розуму".

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