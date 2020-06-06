Відома українська актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95", знялася в кліпі співака Сергія Бабкіна

Раніше артист анонсував спільну роботу з телезіркою, і ось настав день прем'єри, передає Politeka.net. Кравець оприлюднила уривок кліпу в своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

На кадрах Олена читає текст біля мікрофона, а також спілкується з Сергієм. Даний кліп було знято на пісню "Спалах", що і уточнила зірка "Квартал 95".

"Вау... З усіх динаміків сьогодні...)) як вам наш з @babkin_official «Спалах»?", - написала зірка.

За годину пост зібрав майже 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"Дуууже круто 🤩🤪😝👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 буде на репиті в машині 🥰🥰🥰🥰🥰🤩🤩🤩🤩🤩", "Це не-мож-ливо. Це в саме серце! Спасибі за цей неймовірний дует! З прем'єрою 💔", "Ваууууу. Чекаю продовження...", "Ну прям круто 🔥🔥", "Мурашки! Спасибі ❤️🙏🏻", "Ідеально😍", "Дуже круто🔥🔥🔥", "Крууууутттоооо", "Дуже круто !!! Неймовірно 😍😍😍 Вітаю з прем'єрою 😘", "Дуже хороша пісня 👍", "Ви молодці ❤️❤️❤️❤️😍😍😍", "Приголомшливо! ❤️❤️❤️", "Дуже добре. Божественно. Неймовірно. Побільше таких талановитих творів ❤️ ", - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що Олена Кравець позувала в джинсах, туфлях і шкірянці на байку. Зірка посміхалася, доповнивши образ очками, і взялася за кермо залізного коня.

Фотографія вийшла дуже сильною і стильною.

Нагадаємо також, що у Міжнародний день вишиванки, 21 травня, на сторінці "Квартал 95" в Instagram з'явився зворушливий новий знімок Олени Кравець.

Нагадаємо, молода красуня з "Квартал 95" посвітила білизною, зігнувшись у томної позі.

Як повідомляла Politeka, красуні з «Квартал 95» звели з розуму соковитими образами.

Також Politeka писала, що Кравець з «Квартал 95» здивувала фото підросла молодшої дочки.