Популярний український співак Сергій Бабкін постав в екстравагантному образі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Сергій Бабкін відростив собі бороду і довге волосся, а також вбрався в лляну сорочку. По всій видимості, він зображує із себе давньоруського мужика або Робінзона Крузо. Сучасного образу шику надають золотисті сонцезахисні окуляри і гітара, розписана під пейзаж.

"Це не зйомка фільму про середньовіччя і не театральний образ з «Короля Ліра». Це просто група “5nizza” @5nizza_official З самого початку нашого шляху я обрав для себе таку естетичну форму візуального наповнення", - пояснив Сергій Бабкін.

Музикант зазначив, що прагне дивувати своїх шанувальників не тільки музикою, але і зовнішністю. Тому він намагається підбирати яскраві і оригінальні образи.

"Плюс до всіх моїх різноманітним музичним завданням (ритм гітара, ударні, електронні семпли, труба, бек вокал.), мені ще хотілося бути завжди різною зовні. Кожне нове виступ мені хотілося бути новим. Дивувати глядача, тим самим змушуючи їх не звикати до чогось постійного. Кожен раз з'являтися в новому вигляді", - зазначив Бабкін.

Користувачі соціальної мережі оцінили творчий експеримент співака в коментарях, навіть Євген Кошовий з "Кварталу 95" поставив лайк. Деякі вважають, що це образ для дикої життя на острові:

"Зовні обличчя змінюється, а ось руки--- !!!!!! Не міняються!!! Талант не сховаєш за бородою!!!👍👍👍👍"; "Ну що тут додати?! Добре, коли є такі музиканти! ❤️🔥"; "Обожнюю ваші образи!❤️ Найулюбленіший черепашка-ніндзя Леонардо🔥🔥🔥 і діджейка Надя 😂😂"; "Це Тор з Месників 😂"; "До якогось острова Вас прибило Sr. babkin_robinson?)))".

Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" стала співачкою, підкоривши своїм талантом навіть Бабкіна: "ми зійдемо з розуму".

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