Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана показала сміливе фото без одягу

Як пише Politeka.net, дружина відомого співака є активним користувачем Instagram і постійно радує передплатників різними фотографіями, де зображена одна або разом зі своєю сім'єю.

В цей раз Бабкіна розмістила в своєму мікроблозі досить відвертий знімок, зроблений без одягу. На ньому жінка позує крупним планом без макіяжу, трохи прикривши руками з акуратним манікюром свої пухкі губи.

«Світанок чи захід?», - звернулася вона в підписі до фото.

Користувачі мережі почали гадати в коментарях.

«Доброго ранку», «Світанок», «Захід сонця», - пишуть вони.

До цього Сніжана показувала, як годує немовля.

Жінка була відображена сидячи на дивані, однією рукою пригорнула сина до себе, а інший тримає його ручку.

«В Моменті🧡 Тут і Зараз 🧡», - підписала знімок вона.

Зазначимо, що сім'ї Бабкіних вже 11 років. Наймолодший син Єлисей з'явився на світ 18 червня в одному з київських пологових будинків. Над його ім'ям Бабині довго не роздумували. За словами Сніжани, воно приснилося їй кілька років тому.

У артистів є ще 8-річна дочка Веселіна. Пара також виховує 12-річного сина Сніжани Артура від її першого шлюбу. Крім Веселины і Артура, у Сергія Бабкіна є також син Ілля від першого шлюбу, якого виховує мама.

Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.

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