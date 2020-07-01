Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, похвалилася неймовірними формами в сукні з «бездонним» декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Напишіть три коментарі та отримаєте картинку в дірект», - коротко говориться у повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Квітко позує в сукні, сидячи в кріслі і дивлячись у вікно. Більшу частину кадру займають екстремальні «горби» зірки з-за декольте, яке ледь витримує її значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, та вони ж випадуть зараз», «виглядаєш дуже добре», «біса гарна», «так вони ж величезні! Бомбезні», «на такий вид можна дивитися вічно», «Привіт, богиня! Хотів би бути цим платтям», - пишуть вони.

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Красуня в цей раз була в топі з величезним декольте. Дівчина позувала досить близько, демонструючи "наливні персики" прямо перед об'єктивом камери. Образ Квітко доповнила стильними годинами на лівій руці, а волосся вирішила залишити розпущеним в цей раз.

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