Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала свою гордость, порадовав фанатов

Красотка в этот раз была в топе с огромным декольте. Девушка позировала довольно близко, демонстрируя "наливные персики" прямо перед объективом камеры. Образ Квитко дополнила стильными часами на левой руке, а волосы решила оставить распущенными в этот раз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкойй на страничку знаменитости.

Фанаты, включая Тарзана, поставили почти 100 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Привет, ты очень красивая", "Великолепная леди", "Черт возьми", "Я люблю тебя, дорогая любовь", "Нет сомнений, просто красиво и идеально", "Настюшка, ты прекрасна и удивительно красивая, как всегда, от тебя красавица трудно оторвать взгляд, я люблю тебя!!!", "Красивая навсегда", "Ты выглядишь очень красиво", "Прекрасная".

Ранее мы сообщали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко показала аппетитные формы в золотом бикини.

Модель позировала в золотом бикини и дополнила свой образ светло-серыми джинсовыми шортами на высокой талии и солнцезащитными очками. При этом знаменитость не стала позировать, как всегда, а повернулась к объективу боком.

Напомним, русская Кардашьян посветила в алом бикини "поджаренными" булочками

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