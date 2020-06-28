Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала главные достоинства в алом бикини

Не секрет, что Анастасия любит проводить время на пляже, показывать фигуру в модных купальниках и белье, а также развлекаться в самых разных нарядах. В этот раз звезда сверкнула фигурой в алом бикини на пляже, удивив роскошным видом снова, сообщает Politeka.

Прославившаяся не так давно Анастасия не любит при этом, когда ее называют той самой Кардашьян, заявляя, что она гораздо лучше, чем Ким. Однако, когда Квитко жила Калининграде, у нее не было ни столь выдающейся груди, ни округлых бедер. И хотя она все отрицает, пластика в ее теле заметна сразу.

Как можно увидеть на данном кадре, столь крутой изгиб и четко выраженная верхняя линия ягодиц характерны скорее для латиноамериканских или африканских девушек, но никак не для славянок. Причем на кадре виден и тот самый «залом» между линией талии и верхней частью ягодиц, который является отличительной чертой вставленных имплантов.

Безусловно, Анастасия поддерживает теперь себя в форме и фанаты это также отмечают, говоря, что выглядит звезда весьма соблазнительно и "Настя часто дразнится". Анастасия постоянно тренируется в спортзале, о чем девушка всегда говорит поклонникам.

Ранее Анастасия примерила нетипично скромный для себя образ - тонкий белый топ на аккуратных лямках и нежно-розовую юбку длинны миди. Аккуратный макияж девушка дополнила солнцезащитными очками, а светлые локоны оставила распущенными без каких-либо укладок.

При этом фанатов привлекало внимание сразу два акцента - внушительных размеров грудь и стопка денег в руках.

Вот что ответили фанаты:

«Так я выиграю 💕💕», «Отлично», «Такая шикарная дамочка😍», «Это так жарко! .. 🔥, «Боже, как держится этот топ, аж выпрыгивают!♣ ️🔔 ◆ 🎁», «Милашка ❤️❤️❤️❤️», «Красивая малышка tif», «Te amoooooo😍😍», «Замечательный ♥ ❤️», «абсолютно красивый вид этой женщин», «Я не хочу твоих денег Я хочу тебя в моей жизни», «Моя королева, милая принцесса. 6 9 Я люблю тебя», «Ты потрясающая девушка 😘,» «Вы действительно дающая душа, такая великолепная 😍🙏☺️».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.