Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала главные достоинства в алом бикини
Не секрет, что Анастасия любит проводить время на пляже, показывать фигуру в модных купальниках и белье, а также развлекаться в самых разных нарядах. В этот раз звезда сверкнула фигурой в алом бикини на пляже, удивив роскошным видом снова, сообщает Politeka.
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Прославившаяся не так давно Анастасия не любит при этом, когда ее называют той самой Кардашьян, заявляя, что она гораздо лучше, чем Ким. Однако, когда Квитко жила Калининграде, у нее не было ни столь выдающейся груди, ни округлых бедер. И хотя она все отрицает, пластика в ее теле заметна сразу.
Как можно увидеть на данном кадре, столь крутой изгиб и четко выраженная верхняя линия ягодиц характерны скорее для латиноамериканских или африканских девушек, но никак не для славянок. Причем на кадре виден и тот самый «залом» между линией талии и верхней частью ягодиц, который является отличительной чертой вставленных имплантов.
Безусловно, Анастасия поддерживает теперь себя в форме и фанаты это также отмечают, говоря, что выглядит звезда весьма соблазнительно и "Настя часто дразнится". Анастасия постоянно тренируется в спортзале, о чем девушка всегда говорит поклонникам.
Ранее Анастасия примерила нетипично скромный для себя образ - тонкий белый топ на аккуратных лямках и нежно-розовую юбку длинны миди. Аккуратный макияж девушка дополнила солнцезащитными очками, а светлые локоны оставила распущенными без каких-либо укладок.
При этом фанатов привлекало внимание сразу два акцента - внушительных размеров грудь и стопка денег в руках.
Вот что ответили фанаты:
«Так я выиграю 💕💕», «Отлично», «Такая шикарная дамочка😍», «Это так жарко! .. 🔥, «Боже, как держится этот топ, аж выпрыгивают!♣ ️🔔 ◆ 🎁», «Милашка ❤️❤️❤️❤️», «Красивая малышка tif», «Te amoooooo😍😍», «Замечательный ♥ ❤️», «абсолютно красивый вид этой женщин», «Я не хочу твоих денег Я хочу тебя в моей жизни», «Моя королева, милая принцесса. 6 9 Я люблю тебя», «Ты потрясающая девушка 😘,» «Вы действительно дающая душа, такая великолепная 😍🙏☺️».
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.