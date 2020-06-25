Популярная инстаграм-модель Анастасия Квитко поделилась откровенными фото своей фигуристой подружки

Так, Квитко, прославившаяся в сети как «русская Кардашьян», поделилась в своем Инстаграм фотографиями своей подруги, модели Даниэль Аяла. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках красотка беззаботно дурачится в спальне. Из одежды на ней свободные светлые джинсы, которые модель почему-то решила оставить расстегнутыми, и соблазнительный черный лифчик, который еле удерживает огромную грудь красотки.

Модель кокетливо позирует на кровати, подняв руки над головой и весело улыбаясь в камеру. Ее длинные волосы спадают ей на плечи дерзкими локонами. Для фотосессии Даниэль решила выбрать максимально естественный образ с минимумом косметики.

Поклонники Квитко не могли пройти мимо ее соблазнительной подружки, и тут же забросали девушку комплиментами.

До этого сообщалось, что популярная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, впечатлила формами в откровенном наряде.

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото в нижнем белье. Традиционно это белье было настолько маленьким, что едва прикрывало ее необъятные формы. Как известно, Квитко славится пышной грудью и большой «пятой точкой».

На фото Анастасия стояла прямо и смотрела в камеру. Пикантности образу добавили высокие ботфорты под кожу. Кружевное белье едва вмещало прелести модели.

Напомним, раздетая русская Кардашьян свела с ума аномальной талией и не только.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала кружевной наряд внушительными формами: божественный ракурс.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян запихнула большие прелести в малюсенький топ.