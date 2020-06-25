Популярная инстаграм-модель Анастасия Квитко поделилась откровенными фото своей фигуристой подружки
Так, Квитко, прославившаяся в сети как «русская Кардашьян», поделилась в своем Инстаграм фотографиями своей подруги, модели Даниэль Аяла. Об этом пишет Politeka.net.
На снимках красотка беззаботно дурачится в спальне. Из одежды на ней свободные светлые джинсы, которые модель почему-то решила оставить расстегнутыми, и соблазнительный черный лифчик, который еле удерживает огромную грудь красотки.
Модель кокетливо позирует на кровати, подняв руки над головой и весело улыбаясь в камеру. Ее длинные волосы спадают ей на плечи дерзкими локонами. Для фотосессии Даниэль решила выбрать максимально естественный образ с минимумом косметики.
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Поклонники Квитко не могли пройти мимо ее соблазнительной подружки, и тут же забросали девушку комплиментами.
До этого сообщалось, что популярная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, впечатлила формами в откровенном наряде.
На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото в нижнем белье. Традиционно это белье было настолько маленьким, что едва прикрывало ее необъятные формы. Как известно, Квитко славится пышной грудью и большой «пятой точкой».
На фото Анастасия стояла прямо и смотрела в камеру. Пикантности образу добавили высокие ботфорты под кожу. Кружевное белье едва вмещало прелести модели.
Напомним, раздетая русская Кардашьян свела с ума аномальной талией и не только.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала кружевной наряд внушительными формами: божественный ракурс.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян запихнула большие прелести в малюсенький топ.