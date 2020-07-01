Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как российская Ким Кардашьян, похвасталась невероятными формами в платье с «бездонным» декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Напишите три комментария и получите картинку в директ», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Квитко позирует в платье, сидя в кресле и смотря в окно. Большую часть кадра занимают экстремальные «бугры» звезды из-за декольте, которое едва выдерживает ее внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, да они ж выпадут сейчас», «выглядишь очень хорошо», «чертовски хороша», «да они же огромные! Бомбезные», «на такой вид можно смотреть вечно», «Привет, богиня! Хотел бы быть этим платьем», - пишут они.

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Красотка в этот раз была в топе с огромным декольте. Девушка позировала довольно близко, демонстрируя "наливные персики" прямо перед объективом камеры. Образ Квитко дополнила стильными часами на левой руке, а волосы решила оставить распущенными в этот раз.

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