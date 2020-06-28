Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, едва удержала формы в тесном топе

В этот раз знаменитость поделилась очередным пикантным кадром, сделанным на яхте во время отдыха. При этом девушка похвасталась не только своими довольно внушительными формами, но еще и богатством - деньгами, которые держит в руках, сообщает Politeka.

Сама Анастасия примерила нетипично скромный для себя образ - тонкий белый топ на аккуратных лямках и нежно-розовую юбку длинны миди. Аккуратный макияж девушка дополнила солнцезащитными очками, а светлые локоны оставила распущенными без каких-либо укладок.

При этом фанатов привлекало внимание сразу два акцента - внушительных размеров грудь и стопка денег в руках:

«Привет, любит, я отдаю 10000 долларов наличными! Эта акция не спонсируется и не связана каким-либо образом с Instagram. Вступая, вы освобождаете Instagram от любой ответственности», - подчеркнула девушка, акцентируя внимание на своем новом конкурсе.

Вот что ответили фанаты:

«Так я выиграю 💕💕», «Отлично», «Такая шикарная дамочка😍», «Это так жарко! .. 🔥, «Боже, как держится этот топ, аж выпрыгивают!♣ ️🔔 ◆ 🎁», «Милашка ❤️❤️❤️❤️», «Красивая малышка tif», «Te amoooooo😍😍», «Замечательный ♥ ❤️», «абсолютно красивый вид этой женщин», «Я не хочу твоих денег Я хочу тебя в моей жизни», «Моя королева, милая принцесса. 6 9 Я люблю тебя», «Ты потрясающая девушка 😘,» «Вы действительно дающая душа, такая великолепная 😍🙏☺️».

До этого знаменитость поделилась жарким кадром, сделанным на пляже. Девушка показала, как позировала ведва ли скрывающем ее пышную грудь салатовом купальнике. При этом девушка совсем не стесняясь восхитила фигурой с разных сторон - благодаря провокационным позам Анастасии скрыть ничего не удалось.

Позируя в салатовом бикини, Квитко намерено повернулась к объективу боком, что подчеркнуть свои достоинства излюбленным образом и восхитить довольно объемными формами. Анастасия, как известно, получила популярность благодаря необычной фигуре - тонкая талия в сочетании с пышными грудью и бедрами не оставляет никого равнодушными. В этот раз фанаты также не сдержались:

«@anastasiya_kvitko ты такая пышная, не слишком толсто выглядит?», «Привет, я вернусь, Уэй, моя Рейна. 🌹», «Вы могли бы получить так много благодаря таким формам», «ты женишься на мне, детка?», «Идеальные си**ки», «Одно тело красивее💋💋💋🌹🌹💚💜🍀🌼», «Ты очень прекрасна...», «Очень мило красивая», «Отлично!! Аж подпрыгивают 💋💋💋», «Не загружайте этот тип грязных фотографий», «Вау очень очень будоражит», «Самые идеальные си**ки и по*ка, которые я когда-либо видел 😍», «Так мило и жарко», - написали фанаты.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.