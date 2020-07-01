Її краса не знає кордонів

Популярна українська модель Леоніла Гузь, яка володіє титулом «Міс Україна-2018», похвалилася нереальною красою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Що за жінка» - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Леоніла Гузь позує в тісних чорних штанях й топі, з-під якого виглядає спідня білизна знаменитості білого кольору. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ну що за краса», «жінка-кішка», «гарна дівчинка»,» крута, слів немає», «неймовірна», «обожнюю», «ходячий вогонь», «божественний ракурс», - пишуть вони.

До цього ми писали, що 21-річна модель, Міс Україна-2018, Леоніла Гузь знайшла спосіб привернути увагу публіки

На цей раз зірка вразила формами без спідньої білизни, відповідне фото Леоніла виклала в своєму мікроблозі в Instagram.

Юна модель з'явилася на чорно-білому знімку в темному платті. Красуня застигла в ефектній позі, спустивши лямки на плечі і оголивши шикарний бюст. Неможливо не помітити, що Гузь не стала обмежувати принади тісним ліфчиком.

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А ще Politeka повідомляла, що Міс Україна Леоніла Гузь ледве втиснула принади в тісну маєчку