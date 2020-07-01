Популярная украинская модель Леонила Гузь, которая обладает титулом «Мисс Украина-2018», похвасталась нереальной красотой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Что за женщина» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографиях Леонила Гузь позирует в тесных черных штанах и топе, из-под которого выглядывает нижнее белье знаменитости белого цвета. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Ну что за красотища», «женщина-кошка», «красивая малышка»,» крутая, слов нет», «невероятная», «обожаю», «ходячий огонь», «божественный ракурс», - пишут они.
До этого мы писали, что 21-летняя модель, Мисс Украина-2018, Леонила Гузь нашла способ привлечь внимание публики
На этот раз звезда впечатлила формами без нижнего белья, соответствующее фото Леонила выложила в своем микроблоге в Инстаграм.
Юная модель предстала на черно-белом снимке в темном платье. Красотка застыла в эффектной позе, спустив лямки на плечи и оголив шикарный бюст. Невозможно не заметить, что Гузь не стала сковывать прелести тесным лифчиком.
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