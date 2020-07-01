Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", постала в досить незвичному образі

Шанувальники артистки, які створили фан-сторінку, опублікували чергове фото свого кумира, пише Politeka.net.

На знімку Кравченко постала в мереживній білизні, яка ідеально підкреслила її пишні груди. На шиї красуні блищав кулончик, який надавав ще більшого акценту до декольте. Зверху у Тетяни була надіта яскрава сорочка.

Яскравий макіяж виглядав на зірці дуже цікаво.

В такому образі знаменитість з'явилася в одному з фільмів. Варто відзначити, що в кадрі зірка ще молода.

"Як вам образ? 🤩", - поцікавилися автори посту передплатників.

"Образ чудовий, якби не фотошоп. 👍🌟🌺🌸🌺😊", ""Діти понеділка". Міліціонера спокушаєте😉👍. Шикарно", "Цей образ з фільму Діти понеділка. Вона там як завжди прекрасна", "цей Фільм недавно дивилася🔥 А Валюху кожен день дивлюся по двох каналах! Ну цікаво!", "Нереальна красуня🤩🤩👍❤️😃", "Діти понеділка . Образ вогонь", "Тетяна Ви Прекрасні!!!🙌🙌", "Так її в будь-який образ, вона, як риба у воді. Золото, а не актриса", "Так, всі ми колись були красунями👍", "Шалений 🤗👏", "Супер,як завжди", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тетяну Кравченко підловили у вільному платті і прозорому шарфі, який вона затягує і поправляє на шиї. Актриса морально підготувалася і зібралася вийти на сцену, де її вже всі чекали, після чого відео обірвалося.

"«Життя артиста дуже стрімке", - Тетяна Кравченко", - написали автори посту.

Нагадаємо, Валюха з «Сватів» засвітилася з відомою актрисою

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