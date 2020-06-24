66-летняя актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи Будько в сериале "Сваты", удивила своей внешностью

Как передает Politeka.net, в сети появилось фото, на котором артистку трудно узнать. Опубликовали его на одной из фан-страничек. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На фото Кравченко с ярким макияжем, с которым ее увидишь нечасто. И выглядит любимая многими артистка довольно необычно, совсем не похоже на ее образ в "Сватах".

«Зеркало — мой лучший друг, потому что когда я плачу, оно никогда не смеется», - сказано в подписи к фото.

В комментариях фанаты бросились подбадривать артистку.

«Плакать не надо, надо смеяться. Ведь смех продлевает жизнь, поднимает настроение. А значит, продлевает нашу молодость и красоту», «Не надо плакать!!!!!! Вам очень идёт улыбаться. Мы Вас очень любим. У Вас дочь. Вы счастливая!», «Чем старше, тем краше!!!», «Молодец, что не увлекаетесь пластическим операциями. Вы красавица Русская!», «Да уж. Поплакать мы любим. Главное есть тема», «Какая же вы красивая», «Бывает надо поплакать, но не долго. Счастья вам», - пишут в Сети.

Напомним, что Валюха из "Сватов" заинтриговала "траурным" образом: "Какая...".

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