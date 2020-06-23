66-летняя актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи Будько в сериале "Сваты", заинтриговала сеть одним кадром

Как передает Politeka.net, в сети появился кадр из сериала. Опубликовали его на одной из фан страничек артистки. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Появление кадра сразу же всколыхнуло поклонников сериала, и вызвало массу вопросов о новом сериале.

«Насчёт СВАТЫ- 7 - тишина!?», «Когда будут Сваты 7?», «А будет продолжение сватов?», - спрашивают фанаты.

Также в сети не устаю восхищаться любимой артисткой.

«Ох, и классная Валюха», «Как же я Вас обожаю! Валюха и Татьяна для меня единое целое», «Люблю и скучаю», «Отдушина, всех женщин домохозяек», «Татьяна Кравченко в роли Валентины Будько это просто браво! Такой фильм, просто отдыхаешь!», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее актер Федор Добронравов рассказал, что создатели сериала "Сваты" были вынуждены в очередной раз перенести съемки седьмого сезона знаменитой комедии.

На этот раз съемки были перенесены на 2021 год. По словам Добронравова, такое решение связано с бедой,которая накрыла весь мир - эпидемией китайского вируса.

Напомним, что Валюха из "Сватов" заинтриговала "траурным" образом: "Какая...".

Также Politeka писала, что в сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов», роскошь поражает: «Живет по соседству с…».