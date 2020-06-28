Відомий бодібілдер Тарзан (Сергій Глушко), чоловік Наташі Корольової, показав сміливий образ і розповів про нове шоу
На фото Тарзан позує в чорній сорочці, окулярах і капелюсі. Сорочку Глушко вирішив розстебнути, посміхаючись на камеру і обнімаючись з невідомим чоловіком, який був у джинсах і футболці в сіточку. Чоловіки позували на літньому майданчику на фоні дерев. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Стартував новий формат нашого проекту @tarzankaraoke з нереально крутий караоке-вечірки", - написав Тарзан.
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Фанати поставили понад 500 лайків і написали кілька коментарів:
"Награне, може надіслати 50 рублів на вермішель?", "Люблю, круто", "Бомба".
Раніше ми повідомляли, що 50-річний чоловік російської співачки українського походження Наташі Корольової Сергій Глушко похвалився участю в інтелектуальній телевікторині «Де логіка?».
Компанію стриптизеру Тарзану на знімальному майданчику склала дружина, а їх суперниками стали телеведуча і співачка Регіна Тодоренко разом з чоловіком Владом Топаловим.
Повідомлялося, що відомий танцюрист і бодібілдер Сергій Глушко показав себе і розповів про важливу проблему.
На кадрах Тарзан сидить перед камерою в зеленому махровому халаті, який не прикрив тіло красеня. Волосся у Сергія в цей раз були розпущені, а образ Глушко доповнив великий сережкою у вусі.
Нагадаємо, Тарзан став дідусем і пустився в танок перед Королевою, відео
А ще Politeka писала, що гарячий Тарзан пограв м'язами перед дзеркалом
Також Politeka повідомляла, що опухла Наташа Королева ошелешила видом в прозорій кофтинці