Російська співачка Наташа Корольова кардинально змінила імідж і здивувала шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, вона показала незвичайний зовнішній вигляд на своїй сторінці в Instagram.

"Настрій Чубчик! Ось в такому образі мене побачила і втілила майстер з краси", - поділилася виконавиця.

На опублікованому знімку Наташа Корольова позує з незвичній для неї зачіскою. Велика частина волосся зібрана в щільний пучок на маківці, але кінці у вигляді чубка закривають чоло і практично лізуть в очі.

Експериментальний образ знаменитості довершило біло-зелену сукню з відкритими плечима і масивні сережки у вухах. Для фото Наташа Корольова взявши руки в боки і схрестила руки на поясі. В описі зазначається, що в такому вигляді співачка брала участь в одному з розважальних шоу на російському телебаченні.

Користувачі соціальної мережі оцінили сміливий образ Королевою в коментарях, навіть її чоловік Тарзан поставив відмітку "Мені подобається":

"Помолодшала 👍"; "Коли уфотошопилась в хлам!"; "На себе не схожа, красиво👏"; "Ого😳👍🏻 до цього була красуня, а зараз в 100 разів краще!👍🏻"; "Наталочко, справжня королева 👍👍👍👍❤️❤️❤️😍😍😍"; "Боже мій, Наташа, я вас зовсім не дізналася, точно будете довго жити....👏"; "Коньячна шоколадка Араратка ☺️"; "Губи з кожним роком все більші 😉".

Нагадаємо, що син Наташі Корольової і Тарзана відчинив сорочку і засмутив своїм тілом: "Видно не в батька".

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