50-річний чоловік російської співачки українського походження Наташі Корольової Сергій Глушко похвалився участю в інтелектуальній телевікторині «Де логіка?»

Компанію стриптизеру Тарзану на знімальному майданчику склала дружина, а їх суперниками стали телеведуча і співачка Регіна Тодоренко разом з чоловіком Владом Топаловим.

На своїй сторінці в Instagram артист поділився фінальним моментом зйомок, на якому учасники разом з ведучим махають глядачам на прощання.

"Дві найбільші нелогічні пари шукали логіку😁", - підписав він публікацію.

Для зйомок Сергій вибрав білий реглан та гирокі чорні штани, а Наташа вбралася в сукню, що складається з зеленого верху з воланами і відкритими плечима і білої плісировані спідниці з зеленим малюнком.

Регіна вибрала яскраво-блакитне плаття, доповнивши образ масивним золотим ланцюжком, а її чоловік вбрався в «рвані» чорні джинси, білу футболку і джинсову блакитну сорочку.

«Де логіка?» – це одночасно й інтелектуальна гра, і розважальна програма для всієї родини. Гостями стають відомі медійні особи, які демонструють своє вміння логічно мислити, знаходити логічні зв'язки між предметами, явищами та персонажами.

У кожній грі беруть участь по дві пари. Веде шоу колишній капітан команди КВН, актор Азамат Мусагалієв.

Раніше ми писали про те, що Наташа Корольова кардинально змінила імідж і здивувала шанувальників.

«Настрій Чубчик! Ось у такому образі мене побачила і втілила майстер по красі», - поділилася виконавиця.

На опублікованому знімку Наташа Корольова позує з незвичною для неї зачіскою. Велика частина волосся зібрана в щільний пучок на маківці, але кінці у вигляді чубка закривають чоло і практично лізуть в очі.

Саме в такому образі артистка брала участь у вище згаданому шоу.

Нагадаємо, що син Наташі Корольової і Тарзана розхристав сорочку і засмутив своїм тілом: "Видно не в батька".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові: "Просто шедевр".

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