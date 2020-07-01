Бразильська супермодель Сьюзі Кортез похвалилася розкішними формами в мікроскопічній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, опублікованому знімку господиня найкрасивіших сідниць зі світі позує в крихітному білизну, яка вирішила елегантно відтягнути. Доповнювали образ красива гітара і взуття.
Крім того, Кортез завдала собі на обличчя практично невидимий макіяж, а на руці у неї красуються елегантні браслети.
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«Божественні вигини», «це щось неймовірне», «вид просто нереальний», «божественна краса», «ти просто супер», «до чого ж гарна, чертовка», - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося раніше, бразильська супермодель Сьюзі Кортез похвалилася розкішними формами в крихітній білизні, до непристойності задерши ногу
Так, модель позує біля дивану в крихітній білизні й напівпрозорому білому вбранні, задерши ногу і показавши, завдяки чому стала популярною. Доповнювали образ при цьому гарний макіяж і туфлі на підборах.
«Краса», «ось це горіх!», «на це неможливо дивитися! Красиво, капець», богиня», «Сьюзі на висоті – як завжди», «неймовірні вигини – мрія просто», - пишуть вони.
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць в одних стрінгах вигнулась перед дзеркалом: «Хороша, чертовка».
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