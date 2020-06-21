Бразильская супермодель Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами в крохотном белье, до неприличия задрав ногу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует около дивана в крохотном белье и полупрозрачном белом наряде, задрав ногу и показав, благодаря чему стала популярной. Дополняли образ при этом красивый макияж и туфли на каблуке.

«Загляденье», «вот это орех!», «на это невозможно смотреть! Красиво, капец», богиня», «Сьюзи на высоте – как всегда», «невероятные изгибы – мечта просто», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная бразильская модель Сьюзи Кортез осталась перед камерой в одном белье и впечатлила своими формами.

Обладательница самых красивых ягодиц в мире поделилась новым горячи видео в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, Кортез опубликовала кадры со своей очередной фотосессии. На них модель позирует перед камерой в миниатюрном белом белье, состоящим из кружевных элементов и полупрозрачно сеточки. Сьюзи сидит, подогнув под себя ноги, и кокетливо поправляет волосы, а затем, наклоняется вперед, демонстрируя все изгибы своей шикарной фигуры.

Образ красотки дополняет крупный браслет на одной руке, распущенные волосы и эффектный макияж, подчеркивающий ее красоту.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц в одних стрингах выгнулась перед зеркалом: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, шаловливая хозяйка самых красивых ягодиц показала румяные "булочки" в выгодном ракурсе: "Малышка".

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц без стыда потянула за кружевные трусики ради горячего кадра.