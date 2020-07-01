Бразильская супермодель Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами в микроскопическом белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованном снимке хозяйка самых красивых ягодиц с мире позирует в крохотном белье, которое решила элегантно оттянуть. Дополняли образ красивая гитара и обувь.
Кроме того, Кортез нанесла себе на лицо практически невидимый макияж, а на руке у нее красуются элегантные браслеты.
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«Божественные изгибы», «это что-то невероятное», «вид просто нереальный», «божественная красота», «ты просто супер», «до чего же хороша, чертовка», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, бразильская супермодель Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами в крохотном белье, до неприличия задрав ногу
Так, модель позирует около дивана в крохотном белье и полупрозрачном белом наряде, задрав ногу и показав, благодаря чему стала популярной. Дополняли образ при этом красивый макияж и туфли на каблуке.
«Загляденье», «вот это орех!», «на это невозможно смотреть! Красиво, капец», богиня», «Сьюзи на высоте – как всегда», «невероятные изгибы – мечта просто», - пишут они.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц в одних стрингах выгнулась перед зеркалом: «Хороша, чертовка».
Как сообщала Politeka, шаловливая хозяйка самых красивых ягодиц показала румяные "булочки" в выгодном ракурсе: "Малышка".
Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц без стыда потянула за кружевные трусики ради горячего кадра.