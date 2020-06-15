От этого станет по-настоящему жарко

Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала формы в кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Кортез позирует на кровати, расставив ноги до неприличия. Как можно заметить, помимо белья на теле модели красуется белая подвязка. При этом сама девушка приглашает поклонников на свой сайт, где еще больше пикантных снимков.

«Взгляд так и тянет к…глазам», «божественный вид», «бесстыжая! Нельзя быть такой красивой», «Вау, божественная поза», «невероятная красота», «это нельзя передать словами! Красота», «самая красивая женщина на земле»,- пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Сьюзи Кортес, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц, показала свое тело во всех подробностях.

Красотка опубликовала горячие кадры на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах Сьюзи Кортез развалилась в кресле, бесстыже расставив ноги. На ней купальник ярко-желтого цвета, который подчеркивает все формы модели.

Горячая развратница обливается маслом и эффектно размазывает его по всему телу. Напоследок Сьюзи Кортез соблазнительно облизывает пальцы.

Напомним, бладательница самых красивых ягодиц изогнулась в мини-платье и показала все.

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оттопырила свою гордость в незаметных стрингах.

Также Politeka сообщала, что модель с самыми красивыми ягодицами застыла в пикантной позе в малюсеньком белье.