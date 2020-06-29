32-річна російська актриса Христини Асмус показала, чим займається після публічного оголошення про розлучення з 39-річним коміком Гаріком Харламовим

В новому пості в своєму мікроблозі в Instagram артистка продовжує погорювати і без того гарячу тему, передає Politeka.net.

«Так, скоро розлучена, треба б у форму привести себе 😂🏃🏼‍♀️👟», - написала вона і опублікувала своє фото в спортивному одязі.

Користувачі мережі підхопили жарт артистки.

«Так і заміну Гаріку швиденько знайдеш», «Давно пора», «Ні краплі смутку в очах», «Ех.. бідний Гарік 😢», «Смішно і сумно😆», - пишуть в коментарях.

При цьому фани Асмус відзначають, що вона і так в чудовій формі і особливо намагатися їй ні до чого.

Нагадаємо, Гарік Харламов і Христина Асмус заявили про розлучення. При цьому вони підкреслили, що рішення прийняли давно і не вплинув скандал з фільмом «Текст», ні карантин.

Відзначимо, не дивлячись на заяви зоряних подружжя, багато хто думає, що причиною розлучення стали скандальні сцени з фільму «Текст», в якому знялася Асмус.

До речі, не всі вірять у те, що подружжя розходяться. Ходять чутки, що це всього лиш розіграш. Ці здогади підігріли слова ведучого популярного YouTube-шоу Сomment out Володимира Марконі, який заявив, що пара просто взяла участь у проекті. На що він відразу ж отримав жорстку відповідь від Харламова. «Спекуляції на нашому розлучення тривають, тому я змушений ще раз прокоментувати. Ми не брали участь з Христиною ні в якому шоу, і наш розлучення не є піаром або хайпи», — зазначив Гарік.

Нагадаємо, Асмус поставила жирну крапку в скандалі про розлучення з Харламовим.

А ще Politeka писала, що скандальна Асмус після заяви про розлучення заговорила про тест на батьківство.

Також Politeka повідомляла, що розлучення Асмус і Харламова, стало відомо про грандіозну брехні.