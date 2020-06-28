Відома актриса Христина Асмус показала свіжий образ і розповіла про свої переживання

На фото Асмус позує в світлій сукні з великим декольте і як можна помітити, зовсім без білизни. Христина знімала себе на телефон і посміхалася на камеру, демонструючи яскравий мейк-ап, завдяки чому фото вийшло світлим і ніжним. Про этомм пише Politeka.net з посиланням на сторінку знааменитости.

"Зараз до нас у гості приїде мій тато. Вирішила наготувати всякого, та побільше ))) Пішла вчора ввечері в супермаркет 🏪 Набрала те, що потрібно. Паралельно зателефонувала всім домашнім і у кожного ще свій список в магазин)))) Коротше, йду на касу з повним візком", - розповіла Асмус і запитала, чи буває фанатам незручно за величезні візки, які вони тягнуть на касу.

Фанати, включаючи Тарзана, поставили майже 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Ні ,не буває, кожен купує стільки скільки потрібно, причому тут зручно чи ні ,що за маячня", "А ще якщо ціна на полиці не збіглася з ціною на касі, і ти починаєш розбиратися, і всі дивляться на тебе гнівним поглядом", "Теж пропускаю якщо у мене багато товару . Але останнім часом користуюся сканером і самообслуговуванням , дуже зручно", "Не партеся Христина, всі люблять поїсти!)".

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