Популярна українська виконавиця Оля Полякова похвалилася розкішною фігурою на тлі незнайомця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Привіт, мої! 😍 Хочу трохи поділитися емоціями про хід мого марафону стрункості через 1,5 тижні. Чесно, я в захваті від цілеспрямованості учасниць! Бачачи, що процес йде - все більше надихаюся!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Полякова позує в тісному боді, а поруч з нею красується таємничий незнайомець. На плечі у виконавиці видніється муляж у вигляді штанги з млинцем.

«Боже, скоро за вітром бігати будеш», «Ходяча краса», «Чоловікові потрібно дивитися в обидва!», «Вау, яка краса», «Полякова просто. Не фігурує. ))) Як завжди на приколі )», «Оля, ну ти с*-бомба», - пишуть вони.

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«Це фото так відображає тебе, по виду лютий , але добрий всередині) сильний але м'який, твердий, рішучий, але поступливий, коли справа стосується твоїх дівчаток! Як всі ці якості уживаються в тобі так гармонійно, що жити з тобою одне задоволення?) Нам тепло і безпечно, ми оточені турботою і увагою, любов'ю і компліментами!», - йдеться в повідомленні.

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