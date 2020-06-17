Певице Оле Поляковой пришлось пройти через физическое насилие в прошлых отношениях

Откровенное признание звезда сделала в интервью Маше Ефросининой в Youtube, пишет Politeka.net.

По словам Оли Поляковой, ей пришлось пережить физическое насилие со стороны бывшего возлюбленного.

"Он избивал меня периодически. А когда я его бросила, он мало-того, что поджег мне квартиру, так еще и нанял своих друзей. Они меня подловили под ночным клубом и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови. Это было ужасно – возникли серьезные проблемы, в том числе и со слухом... Мне было 17 лет, и было уголовное дело. Сегодня этот человек политик в Виннице", – огорошила она откровенной правдой Машу Ефросинину.

Помимо этого, Оля Полякова хотела в эфире программы назвать имя своего мучителя, чтобы привлечь его к ответственности, но звезда смогла справиться с эмоциями.

"Гори в аду", – добавила звезда в эфире Youtube-программы Маши Ефросининой.

Что касается нынешнего супруга, то за 15 лет он ни разу не проявлял физической агрессии и она искренне счастлива с ним в браке.

Ранее мы рассказывали, что украинская звезда Оля Полякова устроила с Потапом бурный вечер, обсуждая друзей и говоря о личной жизни.

Во время эфира Потап успел забавно подшутить над Олей, а та задала ему пару странных заданий, артисту даже пришлось измазать лицо и голову мокрой землей.

Сам Потап рассказал о том ,как живет с Каменских, как скрывал свои с ней отношения и как вообще возникла история их любви.

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