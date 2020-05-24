Украинская певица Оля Полякова сделала неожиданное признание на глазах у своих поклонников

Как сообщает Politeka.net, Оля Полякова сыграла в известную игру "Правду или действие" с Потапом на своей странице в Instagram. Так, во время общения с Потапом она расспросила его об отношениях с женой Настей Каменских, а также сама сделала ряд откровенных признаний.

Одно из признаний касалось личной жизни ее дочери - 15-летней Маши, которая внешне очень похожа на звездную маму.

Как призналась певица, у Маши уже есть парень, а она помогает ей полезными советами - к примеру, о технике поцелуев.

"Да, у нее есть парень, и они уже "лупятся в десна". А что, я должна ей говорить не делай этого? Она все равно сделает! Она мне показала, как это делает, а я дала ей совет - немножко расслаблять губы. Все остальное я ей расскажу, показывать не буду. Но вообще у нас с Машей очень близкие отношения, и я бы хотела все про нее знать. И поэтому я так с ней общаюсь, что она прислушивается к моему мнению", - отметила Полякова.

Полякова также добавила, что готова "освободить" дочь от своей опеки после 30, поскольку брак в более раннем возрасте считает бессмысленным.



"Зачем выходить замуж в 20? У тебя столько еще может быть на пути любви, разных мужчин. Это круто! А не вот это вот - давай детей делать! В прошлом веке мы умирали при родах, и зубы все вываливались в 40 лет. Сегодня все по-другому! Люди заканчивают вуз, начинают работать, в 30-35 меняют все, потому что только в 35 человек понимает, чего он хочет, куда ему двигаться. А до этого еще детство. Так зачем же лезть в серьезные взрослые отношения, пока ты сам ребенок?" - считает звезда.

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