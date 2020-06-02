Оля Полякова показала свою помолодевшую версию в откровенном наряде
Популярная украинская певица опубликовала забавное видео в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, главная суперблондинка всея Украины показала себя в своем роскошном концертном образе. На ней серебристый наряд с глубоким декольте и уже традиционный «кокошник» с металлическими спицами и крупными цветами по бокам.
При этом Полякова решила обработать видео при помощи специальной программы. В первом варианте ее лицо стало детским. Фильтр добавил ей пухлые щечки и надутые губки. На кадрах Полякова медленно смотрит вниз на свое декольте и произносит: «Господи, вот мне пять, а у меня уже такие…щеки».
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На втором видео певица «добавила» себе на плечо настоящую рысь, которая трется об нее головой. Полякова поворачивается к хищной кошке и громко визжит.
Впрочем, поклонники не смогли оценить юмор певицы, так как в разделе Сториз нет возможности оставлять комментарии.
Ранее мы писали, что Полякова и бывшая участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос решили попотеть на камеру. Уточним, что на кадрах обе звезды в спортивных нарядах сперва разогреваются, а потом приступают к выполнению тренировки.
Видео было опубликовано на странице Димопулос в Инстаграм.
Напомним, Полякова попотела с экс-ВИА Грой ради идеальных форм, кадры облетели сеть: «Как подтянуто все!».
Как сообщала Politeka, эпатажный Киркоров натянул подростковые вещи и поплатился, Полякова не выдержала: «Клоун».
Также Politeka писала, что дочь Поляковой застукали за страстным поцелуем с парнем: «Маме не показывай!».