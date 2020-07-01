Дворазова чемпіонка світу з бальних танців, головна красуня і переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко похвалилася формами в різних образах

Зірка взяла участь у новій фотосесії й поспішила опублікувати деякі знімки у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, на першому фото красуня з'явилася в простому але дуже стильному образі. Олена одягла сорочку і шортики, а завершив її образ капелюшок.

Олена дивилася в камеру, відкривши губи.

На іншому фото зірка похвалилася стрункістю в білому топі і брюках на високій посадці. Тонка талія - це те, від чого відірватися неможливо.

Зверху хореограф одягла піджак. Шоптенко відкинулася на спинку, закрила очі та прибрала волосся від обличчя.

На третьому знімку Олена похвалилася фігурою в літньому платті. Легка тканина ідеально сиділа на формах красуні, також образу додав пікантності виріз наряду, з якого виглянула ніжка танцівниці.

В пості Олена повідомила, що нещодавно дала інтерв'ю, в якому розповіла про свою маму, популярність, танці й час після пологів.

За годину пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів:

"Красунечка 🔥👍👏", "Дуже красивий капелюшок", "Яка ж крута Олена 🔥🔥🔥 Таких як Ви - одиниці! Приголомшлива своєю унікальністю ❤️", "Ви така красива😍", "Альона, ви еталон краси, грації та жіночності!))✨🔥🌹🌹🌹", "Ідеальна 😍", "Ой, останньої фотки не бачила :) дуже красива! цікаво буде почитати!", "дуже красиві фотографії, красиві образи ❤️👀", "Ви дуже прекрасна і талановита людина, будьте щасливі👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Просто чарівна🌸".

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