Дворазова чемпіонка світу з бальних танців, головна красуня і переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко похвалилася формами в різних образах
Зірка взяла участь у новій фотосесії й поспішила опублікувати деякі знімки у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, на першому фото красуня з'явилася в простому але дуже стильному образі. Олена одягла сорочку і шортики, а завершив її образ капелюшок.
Олена дивилася в камеру, відкривши губи.
Міняти валюту будуть по-новому, Нацбанк попередив, що зміниться: "Більше не треба..."
Похорон Буйнова: з'явилися несподівані фото після посиденьок у Пугачової з Юдашкіним, «О, боже...»
Зарплати українців злетять з 1 липня, в Кабміні озвучили нові суми: "Збільшать на..."
Нові правила обміну валют, Нацбанк попередив українців про найважливіше: "З 1 липня..."
На іншому фото зірка похвалилася стрункістю в білому топі і брюках на високій посадці. Тонка талія - це те, від чого відірватися неможливо.
Зверху хореограф одягла піджак. Шоптенко відкинулася на спинку, закрила очі та прибрала волосся від обличчя.
На третьому знімку Олена похвалилася фігурою в літньому платті. Легка тканина ідеально сиділа на формах красуні, також образу додав пікантності виріз наряду, з якого виглянула ніжка танцівниці.
В пості Олена повідомила, що нещодавно дала інтерв'ю, в якому розповіла про свою маму, популярність, танці й час після пологів.
За годину пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів:
"Красунечка 🔥👍👏", "Дуже красивий капелюшок", "Яка ж крута Олена 🔥🔥🔥 Таких як Ви - одиниці! Приголомшлива своєю унікальністю ❤️", "Ви така красива😍", "Альона, ви еталон краси, грації та жіночності!))✨🔥🌹🌹🌹", "Ідеальна 😍", "Ой, останньої фотки не бачила :) дуже красива! цікаво буде почитати!", "дуже красиві фотографії, красиві образи ❤️👀", "Ви дуже прекрасна і талановита людина, будьте щасливі👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Просто чарівна🌸".
Нагадаємо, головна красуня "Танців з зірками" приголомшила схожістю з батьком: "Яблуня від яблуні..."
Як повідомляла Politeka, блондинка з "Танців з зірками" показала головного чоловіка в її житті, особисті кадри: "Велетень"
Також Politeka писала, що ефектна блондинка з "Танців з зірками" вразила самими пристрасними рухами: "Ви готові?"