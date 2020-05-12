Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко поделилась с поклонниками проблемой, которая возникла у нее после окончания карантина

Главная красотка проекта «Танців з зірками» опубликовала у себя в Инстаграм фото, на котором она выглядела замученной, уставшей и немного расстроенной, передает Politeka.net. Хореограф показала себя без капли макияжа в домашней обстановке и поделилась неприятностью из личной жизни.

«Перед вами человек, который наивно думал, что сможет попасть на маникюр без предварительной записи хотя бы на этой неделе. Ну что, девочки, кто крайний?», - написала звезда.

За полчаса ее фото оценили более 1,5 тысяч человек. В комментариях поклонницы поддержали Шоптенко и рассказали о своей ситуации.

«В начале карантина был ажиотаж на гречку, теперь пришло время маникюра», «У некоторых мастеров уже на месяц все расписано», «4 апреля взяла телефон и записалась везде на май», - пишут пользователи сети.

Как известно, 12 мая в Украине немного ослабили карантин, разрешив работать ряду учреждений, в том числе салонам красоты. Правда, всем им нужно соблюдать санитарные требования.

Кроме этого, разрешили работать летним террасам кафе, открыли парки и скверы, музеи, библиотеки. Также разрешили тренировки в командных видах спорта.

Напомним, что Алена Шоптенко устроила жаркие танцы в рваном платье: "Такая легкость".

Как сообщала Politeka, Алена Шоптенко блеснула объемами в черном кружеве: "Нереальная".

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