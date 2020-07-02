Курс валют в Україні 2 липня буквально «зірветься з ланцюга», долар і євро вирішив затиснути гривню в тиски

Як повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку, долар і євро вирішили раптово підскочити в ціні.

Зокрема, долар буде торгуватися за 2677 за стодоларову банкноту, хоча до цього вона коштувала 2666,76 гривні (+10,24). Як стверджують в Національному банку, до середини минулого дня долар вже підскочив до 2675,36 гривні. До кінця дня він вирішив остаточно «дотиснути» національну валюту.

Аналогічною буде ситуація з євро: якщо вчора його віддавали за 2986,77 гривні, то сьогодні він обійдеться в неймовірні 2999,71 гривні (+12,94).

Разом з тим в Національному банку розповіли, що десять російських рублів сьогодні можна буде придбати за 3,7456 гривні.

Як повідомлялося раніше, з 1 липня набрати чинності закон щодо небанківських фінансових установ, що зокрема вплине на обмін валют в країні.

Українцям більше не треба спеціально шукати "обмінники", якщо рябому є ломбард.

Новий закон надає ломбардам право займатися обміном валюти й переказувати кошти без відкриття рахунків. При цьому залишається в силі умова кредитування під заставу майна.

Крім цього, з 1 липня НБУ став регулятором небанківських фінансових установ (ломбардів), та почне приймати скарги громадян на їх роботу.

Нагадаємо, долар здивує вже в перших числах липня: чого чекати українцям, названий новий курс.

Як повідомляла Politeka, долар вона зметнеться вгору, новий курс валют в липні неминучий: українцям озвучили нові цифри.

Також Politeka писала, що зарплати впадуть, а долар злетить: українцям розповіли, до якої життя готуватися восени.