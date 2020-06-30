Июль принесет украинцам рост курса доллара, избежать этого не получится

Ожидается, что курс гривны может дойти до отметки 27 грн/$, передает «Обозреватель».

При этом отмечается, что средний курс 27 грн/$ к концу 2020 года – это еще очень оптимистичный сценарий.

На мировых финансовых рынках накануне произошла распродажа, фондовые рынки и сырье обрушились более чем на 5% на фоне опасений новой волны пандемии и введения карантина. Развивающиеся страны на фоне таких опасений становятся непривлекательными для инвесторов, что отражается на падении стоимости активов и валют этих стран. Украина не исключение. Нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ.

Учитывается при просчете курса и прогноз МВФ, согласно которому ВВП Украины сократится на 8,2%, что на 0,5 процентного пункта ниже апрельского прогноза. МВФ также прогнозирует, что внешний долг Украины из-за пандемии увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП.

Отметим, что в Кабмине озвучивали более радужные ожидания. Даже пессимистичный прогноз украинского правительства содержит не такие страшные цифры.

Правительство Украины заявляло, что в лучшем случае, экономика начнет подниматься уже осенью, и в период 2021-2024 ВВП будет расти примерно на 5,4% ежегодно.

Но, если ударит вторая волна пандемии и углубится глобальный экономический кризис, то ВВП Украины в 2021 году упадет примерно на 5-7% и в 2022-2024 будет расти медленно – лишь на уровне 2,5% ежегодно.

Тем временем, на 30 июня НБУ установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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