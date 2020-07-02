Курс валют в Украине 2 июля буквально «сорвется с цепи», доллар и евро решил зажать гривну в тески

Как сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка, доллар и евро решили внезапно подскочить в цене.

В частности, доллар будет торговаться по 2677 за стодолларовую банкноту, хотя до этого она стоила 2666,76 гривны (+10,24). Как утверждают в Национальном банке, к средине прошлого дня доллар уже подскочил до 2675,36 гривны. К концу дня он решил окончательно «дожать» национальную валюту.

Аналогичной будет и ситуация с евро: если вчера его отдавали по 2986,77 гривны, то сегодня он обойдется в невероятные 2999,71 гривну (+12,94).

Вместе с тем в Национальном банке рассказали, что десять российских рублей сегодня можно будет приобрести за 3,7456 гривны.

Как сообщалось ранее, с 1 июля вступил в силу закон относительно небанковских финансовых учреждений, что в частности повлияет на обмен валют в стране.

Украинцам больше не надо специально искать "обменники", если рябом есть ломбард.

Новый закон предоставляет ломбардам право заниматься обменом валюты и переводить средства без открытия счетов. При этом остается в силе условие по кредитованию только под залог имущества.

Помимо этого, с 1 июля НБУ стал регулятором небанковских финансовых учреждений (ломбардов), и начнет принимать жалобы граждан на их работу.

Напомним, доллар удивит уже в первых числах июля: чего ждать украинцам, назван новый курс.

Как сообщала Politeka, доллар взметнется вверх, новый курс валют в июле неизбежен: украинцам озвучили новые цифры.

Также Politeka писала, что зарплаты рухнут, а доллар взлетит: украинцам рассказали, к какой жизни готовиться осенью.